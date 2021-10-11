Окупація Криму: в ЄС ввели нові санкції проти 8 росіян (перелік)

Серед осіб, доданих до санкційного списку ЄС, є представники правоохоронних органів, які відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

Рада Європейського Союзу ввела нові санкції ще проти 8 росіян, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Таке рішення Рада ухвалила сьогодні, 11 жовтня. Список опублікували на сайті Ради Європи.

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Серед осіб, доданих до санкційного списку ЄС, є представники правоохоронних органів - судді, прокурори та силовики - відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованому Криму та Севастополі.

"Ці особи ухвалювали упереджені рішення у справах з політичних мотивів та переслідували чи пригнічували противників незаконної анексії Криму та Севастополя", - йдеться у заяві ЄС.

До переліку потрапили:

Бєлоусов Михайло – так званий "суддя" в Сімферополі,

Долгополов Андрій – "голова райсуду" в Сімферополі,

Колпіков Євген – прокурор в Ростові-на-Дону,

Магомедов Магомед – "слідчий управління СК" щодо Криму,

Михайлюк Леонід – "глава управління ФСБ" щодо Криму,

Можелянський Віктор – "заступник голови райсуду" в Сімферополі,

Редько Галина – "суддя верховного суду" Криму,

Терентьєв Володимир – "глава управління СК" щодо Криму.

Обмежувальні заходи ЄС щодо територіальної цілісності України зараз поширюються загалом на 185 осіб та 48 суб’єктів господарювання. Ці призначені особи підлягають замороженню активів - включаючи заборону надавати їм доступні кошти - та заборону на в’їзд, що не дозволяє їм в’їжджати або транзитно проходити через ЄС.

"Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати порушення Росією міжнародного права. Більше того, ЄС залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - запевнили в Раді Європейського Союзу.

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