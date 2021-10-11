Євросоюз ще на рік подовжив санкції проти Росії та Сирії

Євросоюз ще на рік подовжив санкції проти Росії та Сирії

Обмеження діятимуть до 16 жовтня 2022 року.

Рада Європейського Союзу ще на рік подовжила санкції щодо громадян Росії та Сирії. Обмеження діятимуть до 16 жовтня 2022 року. Відповідну заяву опублікували на сайті Ради Європи.

Таке рішення Рада ухвалила сьогодні, 11 жовтня. Причина – розповсюдження та використання хімічної зброї.

"Поточний режим санкцій був вперше запроваджений у 2018 році для фізичних та юридичних осіб, безпосередньо відповідальних за розробку та використання хімічної зброї. Також осіб, які надають фінансову, технічну чи матеріальну підтримку", – нагадують в Раді ЄС.

Обмежувальні заходи спрямовані зараз на 15 осіб та 2 суб’єкти господарювання. Вони включають:

заборону на в’їзд до ЄС,

заморожування активів для фізичних осіб,

заморожування активів для юридичних осіб.

Крім того, фізичним та юридичним особам ЄС заборонили надавати кошти переліченим.

Режим санкцій ЄС має на меті сприяти зусиллям Союзу протидіяти розповсюдженню та використанню хімічної зброї та підтримувати Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та її знищення (КХО).

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Нагадаємо, нещодавно Зеленський ввів санкції за проведення виборів до Держдуми РФ в Криму і на Донбасі. У списку - 95 імен. Серед них є політики, які балотувалися до російської Державної Думи та члени територіальних виборчих комісій.

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