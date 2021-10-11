Евросоюз еще на год продлил санкции против России та Сирии

Евросоюз еще на год продлил санкции против России та Сирии

Ограничения будут действовать до 16 октября 2022 года.

Совет Европейского Союза еще на год продлил санкции в отношении граждан России и Сирии. Ограничения будут действовать до 16 октября 2022 года. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Совета Европы.

Такое решение Совет принял сегодня, 11 октября. Причина — распространение и использование химического оружия.

"Текущий режим санкций был впервые введен в 2018 году для физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и использование химического оружия. Также лиц, оказывающих финансовую, техническую или материальную поддержку", — напоминают в Совете ЕС.

Ограничительные меры направлены сейчас на 15 человек и 2 субъекта хозяйствования. Они включают:

запрет на въезд в ЕС,

замораживания активов для физических лиц,

замораживания активов для юридических лиц.

Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запретили предоставлять средства перечисленным.

Режим санкций ЕС имеет целью способствовать усилиям Союза противодействовать распространению и использованию химического оружия и поддерживать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении (КХО).

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Напомним, недавно Зеленский ввел санкции за проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе. В списке — 95 имен. Среди них есть политики, которые баллотировались в российсу Государственну Думу и члены территориальных избирательных комиссий.

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