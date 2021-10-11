Евросоюз еще на год продлил санкции против России та Сирии

Ограничения будут действовать до 16 октября 2022 года.
Совет Европейского Союза еще на год продлил санкции в отношении граждан России и Сирии. Ограничения будут действовать до 16 октября 2022 года. Соответствующее заявление опубликовали на сайте Совета Европы.
Такое решение Совет принял сегодня, 11 октября. Причина — распространение и использование химического оружия.
"Текущий режим санкций был впервые введен в 2018 году для физических и юридических лиц, непосредственно ответственных за разработку и использование химического оружия. Также лиц, оказывающих финансовую, техническую или материальную поддержку", — напоминают в Совете ЕС.
Ограничительные меры направлены сейчас на 15 человек и 2 субъекта хозяйствования. Они включают:
- запрет на въезд в ЕС,
- замораживания активов для физических лиц,
- замораживания активов для юридических лиц.
Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запретили предоставлять средства перечисленным.
Режим санкций ЕС имеет целью способствовать усилиям Союза противодействовать распространению и использованию химического оружия и поддерживать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении (КХО).
Напомним, недавно Зеленский ввел санкции за проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе. В списке — 95 имен. Среди них есть политики, которые баллотировались в российсу Государственну Думу и члены территориальных избирательных комиссий.