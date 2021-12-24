Патріарх Варфоломій захворів на COVID-19

81-річного предстоятеля Православної церкви негайно відправили на обстеження до центральної лікарні Стамбула.

У п’ятницю, 24 грудня, Вселенський патріарх Варфоломій дізнався про позитивний результат тесту на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Обстеження в центральній лікарні Стамбула, куди відразу доправили 81-річного патріарха, визначило, що його загальний стан добрий.

Предстоятель Православної церкви повністю вакцинований від COVID-19, тому перебіг хвороби нескладний.

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"Вселенський патріарх дякує всім за інтерес до стану його здоров'я і закликає кожного дотримуватися рекомендацій лікарів та наукових експертів. Він також закликає тих, хто ще не вакцинований, піти і зробити це заради себе та суспільства", – йдеться у повідомленні пресслужби патріарха.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували під час його офіційного візиту до США через погане самопочуття після тривалого перельоту. Згодом він переніс успішну операцію зі встановлення серцевого стенту у Нью-Йорку.

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