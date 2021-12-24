У Луцьку в СІЗО знайшли мертвою жінку

У Луцьку в СІЗО знайшли мертвою жінку

Причини смерті жінки встановлюються.

У Луцькому СІЗО знайшли мертвою жінку, яку затримали через крадіжки та наркотики. За попередніми даними, вона вчинила самогубство.

Про це повідомляє volynpost.com. Інформацію також підтвердили в Нацполіції Волинської області.

За даними видання, жінка повісилась на простирадлах вранці, 24 грудня.

У Нацполіції Волинської області додали, що підозрювану звинувачували у причетності до крадіжок та наркотиків. Обставини та причини смерті підозрюваної розслідує Державне бюро розслідувань.

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