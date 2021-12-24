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В Луцке в СИЗО нашли мертвую женщину

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В Луцке в СИЗО нашли мертвую женщину

pixabay.com

Причины смерти женщины устанавливаются.

В Луцком СИЗО нашли мертвой женщину, которую задержали из-за воровства и наркотиков. По предварительным данным, она совершила самоубийство.

Об этом докладывает volynpost.com. Информацию подтвердили в Нацполиции Волынской области.

По данным издания, женщина повесилась на простынях утром 24 декабря.

В Нацполиции Волынской области добавили, что подозреваемая обвинялась в причастности к кражам и наркотикам. Обстоятельства и причины смерти подозреваемой расследуются Государственным бюро расследований.

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