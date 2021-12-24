Патриарх Варфоломей заболел COVID-19

81-летнего предстоятеля Православной церкви немедленно отправили на обследование в центральную больницу Стамбула.

В пятницу, 24 декабря, Вселенский патриарх Варфоломей узнал о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Обследование в центральной больнице Стамбула, куда сразу доставили 81-летнего патриарха, определило, что его общее состояние хорошее.

Предстоятель Православной церкви полностью вакцинирован от COVID-19, поэтому болезнь протекает без осложнений.

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"Вселенский патриарх благодарит всех за интерес к состоянию его здоровья и призывает каждого придерживаться рекомендаций врачей и научных экспертов. Он также призывает тех, кто еще не вакцинирован, пойти и сделать это ради себя и общества", – говорится в сообщении пресс-службы патриарха.

Напомним, в октябре 2021 года Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали во время его официального визита в США из-за плохого самочувствия после длительного перелета. Впоследствии он перенес успешную операцию по установке сердечного стента в Нью-Йорке.

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