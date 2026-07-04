Пілот / © pexels.com

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Один скріншот розрахункового листа у соцмережах назавжди змінив уявлення людей про «дорогі» професії. У Мережі оприлюднили реальні статки капітана Boeing 737 з Маямі, чий річний дохід здивував користувачів.

Про це пише Lad Bible.

Сума у платіжній квитанції капітана Boeing 737 виявилася настільки вражаючою, що американські ЗМІ одразу взялися рахувати, скільки насправді коштує кожна година за штурвалом літака та через які жорсткі випробування доводиться заради цього пройти.

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За інформацією журналістів, рівень доходів у цій сфері залишається високим, хоча точна сума залежить від конкретної авіакомпанії, досвіду та кількості налітаних за рік годин. Погодинна ставка досвідчених пілотів, які керують великими реактивними літаками штибу Boeing 777 або Airbus A350, становить від 360 до 450 доларів.

За даними профільного видання Flying, у середньому пілоти налітають приблизно 900 годин на рік (близько 75 годин на місяць). Це забезпечує їм середній щомісячний оклад у розмірі від 27 000 до 33 750 доларів, без урахування часу, який минає між авіарейсами. Тому досвідчений пілот американської авіакомпанії може заробляти близько 458 000 доларів на рік.

Закони США чітко обмежують час у повітрі, щоб екіпаж не перевтомлювався. Сама ж робота так добре оплачується через складне та тривале навчання. Окрім суворих медичних оглядів, майбутні пілоти мають пройти кілька важливих етапів підготовки.

Спочатку кандидати отримують ліцензію приватного пілота, після чого проходять додаткові курси польотів за приладами, щоб здобути «Сертифікат комерційного пілота». Цей документ дає право отримувати гроші за польоти, проте його недостатньо для роботи на великих пасажирських лініях.

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Зарплата пілота / © соцмережі

Для допуску до масштабних цивільних перевезень у США обов’язковою є сертифікація пілота транспортної авіації (ATP). Вона вимагає щонайменше 1500 годин нальоту, а також відповідності суворим критеріям щодо кількості нічних польотів, рейсів по країні та досвіду керування конкретним типом повітряного судна.

Нагадаємо, звичайний навчальний політ у Швейцарії перетворився на драматичну боротьбу за виживання після того, як звичайна оса спровокувала відмову двигуна вже за кілька хвилин після зльоту двомісного літака.

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