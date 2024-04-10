Політик зламав ніс 76-річному супернику – відео

Політик у Туреччині зламав ніс супернику, вдаривши його головою в обличчя під час передвиборчої кампанії.

Про це пише NTK.

Алпаслан Карааслан напав на 76-річного Зюльфікара Баля в ніч виборів у місті Бурса.

Насильницька поведінка Алпаслана була знята на камеру на переповненому заході. Коли оратор звертається зі сцени до натовпу, видно, як політик підходить до Баля. Карааслан говорить щось на вухо іншому чоловікові, а потім раптово вдаряється лобом у його ніс. Люди, що стояли поруч, шоковано зітхають, а Баль від болю відстрибує назад.

Увага! На відео зображено сцени насильства!

Коли Зюльфікар намагався втекти від нападника, Карааслан спробував схопити його, але його стримали інші люди.

Про напад, який стався 31 березня, жертва написав в Instagram лише 8 квітня: "Я знаю, що напад, здійснений людиною, яку я ніколи не бачив і не знав раніше, не був спрямований виключно проти мене. Наше покоління сильно постраждало від братовбивчих конфліктів і зіткнень між правими і лівими. Нехай ці дні ніколи більше не повторяться на нашій улюбленій Батьківщині. Це моє бажання і надія".

Після нападу Баль був доправлений до лікарні весь у крові. Медики сказали, що його ніс був зламаний потужним ударом.

Про випадок з Караасланом, чия партія перебуває у виборчому альянсі з Партією справедливості і розвитку президента Ердогана, було повідомлено владі.

Нагадаємо, у Польщі єдиний кандидат у мери програв на виборах. Він не набрав навіть 40% голосів.

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