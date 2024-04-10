Политик сломал нос 76-летнему сопернику – видео

Политик в Турции сломал нос сопернику, ударив его головой в лицо во время предвыборной кампании.

Об этом пишет NTK.

Алпаслан Карааслан напал на 76-летнего Зюльфикара Баля в ночь на выборах в городе Бурса.

Насильственное поведение Алпаслана было снято на камеру на переполненном мероприятии. Когда оратор обращается со сцены к толпе, видно, как политик подходит к Балю. Карааслан говорит что-то на ухо другому мужчине, а затем внезапно ударяется лбом в его нос. Стоявшие рядом люди шокированно вздыхают, а Баль от боли отпрыгивает назад.

Внимание! На видео изображены сцены насилия!

Когда Зюльфикар пытался скрыться от нападающего, Карааслан попытался схватить его, но его сдержали другие люди.

О нападении, которое произошло 31 марта, жертва написал в Instagram лишь 8 апреля: "Я знаю, что нападение, совершенное человеком, которого я никогда не видел и не знал раньше, не было направлено исключительно против меня. Наше поколение сильно пострадало от братоубийственных конфликтов и столкновений между правыми и левыми. Пусть эти дни никогда больше не повторятся на нашей любимой Родине. Это мое желание и надежда".

После нападения Баль был доставлен в больницу весь в крови. Медики сказали, что его нос был сломлен мощным ударом.

О случае с Караасланом, чья партия находится в избирательном альянсе с Партией справедливости и развития президента Эрдогана, было доложено властям.

Напомним, в Польше единственный кандидат в мэры проиграл на выборах. Он не набрал даже 40% голосов.

Читайте также: