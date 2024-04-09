Полиция устроила погоню за свиньями: курьезное видео

На кадрах видно, как полицейский в бронежилете и с оружием бегал за животным по частному сектору.

В США полиция устроила настоящую погоню за тремя свиньями, которые сбежали от хозяев и бегали по улицам города.

Об этом сообщает Bild.

В штате Юта трое поросят сбежали и начали бегать по улицам городка Грантсвилл. Так что местные жители вызвали на помощь полицию.

Прибыв на место, правоохранители бросились в погоню за животными. Так, "охоту" на одну из свиней удалось зафиксировать на видео. На кадрах видно, как полицейский в бронежилете и с оружием бегал за животным по частному сектору.

В результате полицейский поймал свинью, навалившись на нее всем телом. В то же время офицер получил незначительные ссадины.

Двух других поросят тоже поймали.

Правоохранители с гордостью опубликовали видео в соцсетях, написав: "Ситуация со свиньей решена".

В США полиция устроила погоню за свиньями – видео

К слову, ранее пограничники Бещадского отдела Польши были подняты по тревоге из-за стада овец, которые перешли границу с Украиной и начали пастись.

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