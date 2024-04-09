Поліція влаштувала гонитву за свинями: курйозне відео

На кадрах видно, як поліцейський у бронежилеті та зі зброєю бігав за твариною приватним сектором.

У США поліція влаштувала справжню гонитву за трьома свинями, які втекли від господарів та бігали вулицями міста.

Про це повідомляє Bild.

У штаті Юта троє поросят втекли і почали бігати вулицями містечка Грантсвіл. Тож місцеві мешканці викликали на допомогу поліцію.

Прибувши на місце, правоохоронці кинулися в гонитву за тваринами. Так, "полювання" на одну зі свиней вдалося зафіксувати на відео. На кадрах видно, як поліцейський у бронежилеті та зі зброєю бігав за твариною приватним сектором.

У результаті поліцейський впіймав свиню, навалившись на неї всім тілом. Водночас офіцер отримав незначні садна.

Двох інших поросят також упіймали.

Правоохоронці з гордістю опублікували відео в соцмережах, написавши: "Ситуацію зі свинею вирішено".

У США поліція влаштувала гонитву за свинями – відео

До слова, раніше прикордонники Бещадського відділу Польщі були підняті по тривозі через отару овець, які перейшли кордон з Україною та почали пастися.

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