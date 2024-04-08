Їли все поспіль: 100 хаскі втекли із зоокафе та рознесли торговий центр (відео)

Персонал каже, що вони будуть "покарані" смачними курячими ніжками.

Історія про 100 собак породи хаскі, які втекли з кафе для тварин після того, як хтось забув зачинити двері, захопила соціальні мережі.

Про це пише South China Morning Post.

Пухнасті ледь не загубилися, коли вибігли з кафе в торговому центрі в провінції Гуандун на південному сході Китаю.

На кадрах з камер спостереження видно, як задоволені собаки бігають ТЦ, ігноруючи заклики персоналу кафе. Вони вили та їли все підряд.

"Всі хаскі вибігли з кафе", - розповів Xigua Video співробітник на прізвище Хуо: "Нам дуже пощастило, що їх так швидко знайшли".

Інцидент стався 12 березня, коли власниця відвідала своє кафе, і хаскі дуже розхвилювалися.

"Хаскі вже давно не бачили господарку", - каже Хуо.

Потім прийшов відвідувач, але забув зачинити двері, і тоді собаки вирвалися на волю. Персонал негайно побіг за збудженими собаками, і одна співробітниця завела деяких з них назад до кафе, а Хуо підхопив решту на руки, одну за одною.

Через деякий час більшість тварин було знайдено, залишилося декілька безстрашних хаскі, які все ще насолоджувалися своєю розвагою. Доклавши трохи більше зусиль, Хуо врешті-решт зібрав їх усіх.

"Щоб "покарати" неслухняних хаскі, ми дали їм смачні курячі ніжки", - пожартував Хуо.

У Китаї дедалі більшої популярності набувають кафе для домашніх тварин. За даними Xifei Daily, 2020 року в Шанхаї було відкрито 3 638 нових кафе для домашніх тварин. Провести одну годину в кафе коштує від 60 юанів (8 доларів США) до 200 юанів.

Нагадаємо, німецькі поліцейські на знак протесту зняли штани і записали відео. Профспілка закликає МВС негайно вирішити проблему з уніформою, навіть якщо це призведе до додаткових витрат.

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