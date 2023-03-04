Православний вуз у Москві відмовив студентці, яка змінила стать, у видачі диплома

Ректор навчального закладу наголосив, що православна церква виступає категорично проти зміни статі та православний виш також не може це підтримувати.

Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет (ПСТГУ) відмовився видавати диплом на нове ім'я студентці, яка вирішила змінити стать під час навчання.

Про це повідомляє прокремлівське пропагандистське держагентство ТАРС.

Причиною відмови у видачі диплома студентці, за словами ректора ПСТГУ протоієрея Володимира Воробйова, стала відсутність інформації про її хрещення у новому статусі.

"У нас університет православний, ми приймаємо до себе хрещених людей. Ви знаєте, що в хрещенні людині дається ім'я і під цим ім'ям ми її і знаємо, і вчимо. А зараз, коли вона змінила ім'я, виникає питання, а той, кого вона називає (замість себе), – він хто такий, що за людина, хрещена – не хрещена? Ми її вчили? Ні, ми не вчили таку, ми такої людини не знаємо. Як ми можемо їй видати свій диплом, диплом православного університету?" – сказав ректор.

Воробйов також уточнив, що православна церква виступає категорично проти зміни статі та православний виш також не може це підтримувати.

"Це ж протиприродні справи, навіщо ж нас у це втягувати? Ми розглядаємо це як якусь провокацію просто. Церква не хоче в цьому брати участь жодним чином, і я не можу як ректор університету вчиняти інакше. Вступатиму по совісті. Не тому, що я комусь хочу неприємності зробити - я маю захищати свій університет, розумієте? А так, що ж, скажуть: православний університет визнає всі такі справи?!" – зазначив Воробйов.

Відповідаючи на запитання про те, чи є студентка, яка вирішила змінити стать, віруючою людиною, ректор ПСТГУ зазначив, що коли її приймали на навчання, вона була православна, але потім із нею, мабуть, "щось сталося".

"Напевно, краще диплом православного університету видавати православній людині. Ось це була дівчина, а тепер ми кому маємо диплом віддати?" – уклав священнослужитель.

Нагадаємо, в РПЦ кажуть, що жертви зґвалтування можуть потрапити до пекла, якщо не пробачать своїх нападників.

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