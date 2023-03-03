У РПЦ жертв зґвалтування залякують пеклом (відео)

Там також заявили, що ті, щодо кого було скоєне сексуальне насильство, "не на 100% переживають".

Архієпископ (РПЦ) Сиктивкарський і Комі-Зирянський Питирим заявив, що жертви зґвалтування можуть потрапити до пекла, якщо не пробачать своїх нападників.

Про це свідчить уривок із відеозапису розмови двох російських священнослужителів, опублікований у Мережі.

Водночас Питирим наголосив, що злочинець після розкаяння може потрапити до раю.

"Людина зґвалтована. От з нею що відбудеться? Покарання – маніяка вбили там, посадили. А що з тією людиною? Вона не пробачає. В ній повинна всередині йти інкубація. Водночас ця категорія людей не на 100% переживає", – зазначив представник РПЦ.

Він уточнив, що в тих, щодо кого було скоєне насильство "через легку поведінку" або "перебуваючи в наркотичному або п'яному стані", начебто зовсім інші переживання.

"Розсудливий розбійник, який усвідомив свій гріх, до раю пішов. А от покарані ним можуть до пекла піти своїм непрощенням. У чому й різниця – той, хто розкаявся, більше не робить і йде шляхом досконалості, виправлення, чесноти. А нерозкаяний, на жаль, навіть раніше цієї події і марного страждання, на жаль, може йти до пекла", – заявив архієпископ.

Нагадаємо, на початку лютого священник РПЦ прибув на окуповану територію України, де закликав російських солдатів вбивати українських дітей і жінок.

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