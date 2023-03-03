В РПЦ жертв изнасилования запугивают адом (видео)

Там также заявили, что те, против кого было совершено сексуальное насилие, "не на 100% переживают".

Архиепископ (РПЦ) Сыктывкарский и Коми-Зирянский Питирим заявил, что жертвы изнасилования могут попасть в ад, если не простят своих нападающих.

Об этом свидетельствует отрывок из видеозаписи разговора двух российских священнослужителей, опубликованный в Сети.

При этом Питирим подчеркнул, что преступник после раскаяния может попасть в рай.

"Человек изнасилован. Вот с ним что произойдет? Наказание – маньяка убили там, посадили. А что с тем человеком? Он не прощает. В нем должна внутри идти инкубация. При этом эта категория людей не на 100% переживает", – отметил представитель РПЦ.

Он уточнил, что у тех, в отношении кого было совершено насилие "из-за легкого поведения" или "находясь в наркотическом или пьяном состоянии" якобы совсем другие переживания.

"Благоразумный разбойник, осознавший свой грех, в рай пошел. А вот наказанные им могут в ад пойти своим непрощением. В чем и разница – раскаявшийся больше не делает и идет путем совершенства, исправления, добродетели. А нераскаянный, к сожалению, даже раньше этого события и бесполезного страдания, к сожалению, может идти в ад", – заявил архиепископ.

Напомним, в начале февраля священник РПЦ прибыл на оккупированную территорию Украины, где призвал российских солдат убивать украинских детей и женщин.

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