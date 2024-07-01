Російська теорія "перемоги": аналітики пояснили, у чому небезпека

Путін сподівається, що повзучий наступ на фронті переконає Захід у тому, що перемога Києва недосяжна.

Президент Росії Володимир Путін намагатиметься затягувати війну та знищувати українську державність. Для уникнення ворожої "теорії перемоги" Заходу необхідно надати підтримку Україні для здійснення контрнаступу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Нинішня теорія перемоги диктатора ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну західну безпекову допомогу Україні, а також зусилля країни мобілізувати більшу частину своєї економіки і населення для участі у воєнних діях. Путін та російське військове командування дедалі більше розглядають в якості стратегічного імперативу утримання ініціативи на всьому театрі воєнних дій", - сказано у свіжому звіті.

Аналітики ISW переконані, що Москва блокуватиме виділення Україною особового складу і матеріальних засобів для ведення поточних оборонних операцій та зробить усе, щоб не дозволити ЗСУ накопичити особовий склад і ресурси, що зрештою призведе до програшу у війні.

"Якщо ж Сили оборони зможуть швидко звести нанівець ці здобутки та повернути ініціативу на полі бою або на всьому театрі бойових дій, повільне просування Росії вже не матиме оперативного значення. Теорія Путіна ґрунтується на твердженні, що Україна не здатна звільнити оперативно території. Західна безпекова допомога та зусилля, які дозволять Україні перехопити ініціативу, мають вирішальне значення для зміни розрахунків Путіна", - сказано в повідомленні.

Затяжна війна може сприяти розрахункам Путіна, він вважає, що РФ зможе утримати будь-яку позицію та досягти поточних заявлених територіальних цілей при довшій тривалості війни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна та її західні партнери, Європа та США, можуть мати різне уявлення щодо того, що таке перемога у війні.

На думку Зеленського, те що західні партнери почали допомагати Україні на початку повномасштабного вторгнення та не допустили повної окупації України і є для них перемогою.

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