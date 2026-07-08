Російського Z-блогера "Тринадцятого" затримали: що загрожує окупанту, який закликав катувати і нищити українців

У Росії затримали Тринадцятого

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Російського військового блогера Єгора Гузенка, відомого під псевдонімом «Тринадцятий», ймовірно, знову затримали. За інформацією його прибічників, цього разу йому загрожує кримінальна справа за статтею про екстремізм. Найближчим часом популярний російський блогер, який воює проти України, може потрапити до СІЗО.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Російського блогера під псевдонімом «Тринадцятий» затримали

Офіційного підтвердження цієї інформації від російських правоохоронних органів наразі немає. Про арешт повідомив телеграм-канал блогера. Як зазначають його знайомі, Гузенка затримала військова поліція 33-го полку після того, як він дав свідчення у військовій прокуратурі.

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«Його можуть "обнулити". Забрали з медроти, попри травми», — повідомляють у дописі.

Блогер Іван Філіппов зауважив, що повідомлення про затримання з’явилося невдовзі після того, як Гузенко опублікував критичний допис про Адама Кадирова.

Це вже не перший інцидент із z-блогером за останній час. У травні повідомлялося, що Гузенко припиняв виходити на зв’язок від 27 квітня. За версією авторів його каналу, у нього забрали телефон і відправили у штурм зі зламаною ногою.

Приводом для цього нібито став допис від 24 квітня, у якому блогер жорстко розкритикував заяви Володимира Путіна про те, що відключення Інтернету нібито захищають громадян.

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«Товаришу верховний головнокомандувач, те, що ви зараз кажете — відверта брехня, нікого ваші відключення не захищають», — заявляв «Тринадцятий».

Після тривалої відсутності Гузенко згодом знову з’явився в Мережі й заявив, що його слова про Путіна нібито були «вирвані з контексту».

Хто такий «Тринадцятий»

Нагадаємо, так званий «Тринадцятий» брав участь у війні проти України ще від 2014 року, зокрема, був у Дебальцевому. Він російський військовослужбовець, проросійський блогер та Z-пропагандист. В Україні його оголошено в розшук за підозрою у тероризмі та посяганні на територіальну цілісність.

Гузенко відомий тим, що системно закликав до воєнних злочинів, геноциду українців, знищення цивільної інфраструктури та публічно виправдовував катування. Крім цього, Гузенко викладав на своєму каналі відео з катуваннями українських військових.

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Пропагандист неодноразово закликав російську армію до килимових бомбардувань та тотального знищення українських міст разом із цивільним населенням. Також він закликав використати проти України тактичну або стратегічну ядерну зброю.

Попри свою відкриту ненависть до України, Гузенко згодом потрапив під переслідування й у самій Росії. Через жорстку критику Міноборони РФ, чеченських підрозділів «Ахмат» і навіть публічні звинувачення Путіна у брехні його відправляли у штрафні штурми, а після цього затримали.

Російські пропагандисти визвірилися на Путіна

Нагадаємо, українські дрони подолали понад 2500 кілометрів і влучили по Омському НПЗ — найбільшому нафтопереробному заводу Росії. Успішна атака викликала хвилю обурення та масового гніву серед впливових російських Z-блогерів і «воєнкорів».

Вони критикують вище військове керівництво РФ за відсутність належного захисту об’єктів і тривалі польоти українських дронів повітряним простором країни. А також вимагають кадрових чисток через виникнення масштабного дефіциту пального та черг на АЗС у російських регіонах.

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Критика «воєнкорів», як-от Сергія Коляснікова, Єгора Холмогорова та автора каналу «КЗП», зачепила навіть безпосередньо Путіна, адже його рішення довели країну до реальності, в якій українські безпілотники спокійно долітають аж до Сибіру.

Хоча військові блогери тривалий час слугували для диктатора зручним інструментом пропаганди та перекладання провини на окремих командувачів, їхнє незадоволення перебігом війни, що продовжує наростати, створює для Кремля нові серйозні проблеми.

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