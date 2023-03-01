Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Білорусі затримали 200 активістів, причетних до ПВК "Редан"

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
343
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Білорусі затримали 200 активістів, причетних до ПВК "Редан"

Колаж. ПВК "Редан"

183 затриманих – неповнолітні.

У вівторок, 28 лютого, у Білорусі затримали 200 людей, причетних до ПВК "Редан". Вони зібралися для проведення масової акції біля торговельно-розважального центру в Гомелі.

Про це інформує пресслужба МВС Білорусі. 

"Співробітники міліції оперативно відреагували на спробу незаконного масового заходу. Без застосування фізичної сили до органів внутрішніх справ доставили 200 осіб, 183 з яких – неповнолітні", - йдеться в повідомленні. 

Зараз затриманих перевіряють. Підлітки, молодші 16 років, отримають попередження з постановкою на облік до інспекції у справах неповнолітніх. А тим, кому вже більше 16 років, загрожує адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, Національна поліція України заблокувала 18 телеграм-каналів та груп, які були створені для проведення російської ІПСО, дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
343
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація