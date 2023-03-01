У Білорусі затримали 200 активістів, причетних до ПВК "Редан"

У вівторок, 28 лютого, у Білорусі затримали 200 людей, причетних до ПВК "Редан". Вони зібралися для проведення масової акції біля торговельно-розважального центру в Гомелі.

Про це інформує пресслужба МВС Білорусі.

"Співробітники міліції оперативно відреагували на спробу незаконного масового заходу. Без застосування фізичної сили до органів внутрішніх справ доставили 200 осіб, 183 з яких – неповнолітні", - йдеться в повідомленні.

Зараз затриманих перевіряють. Підлітки, молодші 16 років, отримають попередження з постановкою на облік до інспекції у справах неповнолітніх. А тим, кому вже більше 16 років, загрожує адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, Національна поліція України заблокувала 18 телеграм-каналів та груп, які були створені для проведення російської ІПСО, дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.