Астрологічний прогноз на 1 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: протягом дня створяться сприятливі умови для будь-яких починань, які – з великою ймовірністю – завершаться не лише швидко, а й успішно. Рекомендується ухвалювати важливі рішення, проводити серйозні переговори, підписувати фінансові документи будь-якої складності – вони неодмінно увінчаються успіхом.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий, лимонний.

Щасливі камені дня: янтар, бірюза.

За якусь частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, минають швидко і практично не залишають наслідків та ускладнень. Навіть людям, які страждають від серйозних недуг, тим часом стає легше. Медикаментозне лікування виявиться марним, тому рекомендується пити більше відварів та настоянок лікувальних трав.

Харчування дня: не можна голодувати та сидіти на дієті.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може стати причиною занепаду сил та апатії.

Дачні роботи дня: необхідно інтенсивно поливати розсаду, що зійшла.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати змови, мета яких залучити талан у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої місячної ночі промовистими не є, але в них часто можна побачити родичів, яких уже немає серед живих. Необхідно запам'ятати, що вони скажуть, – у їхніх словах буде міститись дуже важлива інформація.

Табу дня: не рекомендується вирушати у поїздки.

Афоризм дня: "Все, що сьогодні вважається старим, колись було новим. І те, що ми сьогодні підкріплюємо прикладами, свого часу саме стане прикладом" (Тацит).

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