Астрологический прогноз на 1 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в течение дня создадутся благоприятные условия для любых начинаний, который – с большой долей вероятности – завершатся не только быстро, но и успешно. Рекомендуется принимать важные решения, проводить серьезные переговоры, подписывать финансовые документы любой сложности – они непременно увенчаются успехом.

Символ дня: фонтан.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый, лимонный.

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят быстро и практически не оставляют последствий и осложнений. Даже людям, страдающим от серьезных недугов, в это время становится легче. Медикаментозное лечение окажется бесполезным, поэтому рекомендуется пить больше отваров и настоек лечебных трав.

Питание дня: нельзя голодать и сидеть на диете.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может стать причиной упадка сил и апатии.

Дачные работы дня: необходимо интенсивно поливать взошедшую рассаду.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и читать заговоры, цель которых привлечь удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней лунной ночи вещими не являются, но в них часто можно увидеть родственников, которых уже нет в живых. Необходимо запомнить то, что они скажут, – в их словах будет содержаться очень важная информация.

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки.

Афоризм дня: "Все, что сегодня считается старым, когда-то было новым. И то, что мы сегодня подкрепляем примерами, в своей время само станет примером" (Тацит).

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