В Беларуси задержали 200 активистов, причастных к ЧВК "Редан"

Во вторник, 28 февраля, в Беларуси задержали 200 человек, причастных к ЧВК "Редан". Они собрались возле торгово-развлекательного центра в Гомеле для проведения незаконной массовой акции.

Об этом информирует пресс-служба МВД Беларуси.

"Сотрудники милиции оперативно отреагировали на попытку незаконного массового мероприятия. Без применения физической силы в органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние", — говорится в сообщении.

Задержанных проверяют правоохранители. Подростки младше 16 лет получат предупреждение с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. А тем, кому уже более 16 лет, грозит административная ответственность.

Напомним, Национальная полиция Украины заблокировала 18 телеграмм-каналов и групп, созданных для проведения российской ИПСО, дестабилизации внутренней ситуации в Украине и вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.