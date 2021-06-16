У Франції можна буде не носити маски на вулиці

Вимога надягати маски під час знаходження в приміщенні продовжить діяти.

У Франції від 17 червня скасовують обов'язкове носіння захисних масок на вулиці. Також комендантську годину в країні скасують від 21 червня.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Жан Кастекс, передає ТАСС.

"Санітарна ситуація в країні поліпшується. Комендантська година, яка в даний час діє від 23:00 до 06:00, буде скасована в ніч проти понеділка", - сказав Кастекс на пресконференції.

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Крім того, в санітарні правила внесуть зміни, згідно з якими скасовується обов'язкове носіння масок на вулиці. При цьому все ще потрібно надягати маски в приміщеннях, на стадіонах, на ринках, в чергах.

Жан Кастекс закликав нарощувати темпи вакцинації, щоб до початку осені хоча б одне щеплення від коронавірусу зробили не менше 40 млн осіб.

Нагадаємо, що від вівторка, 15 червня, Франція почала вакцинувати від коронавірусу підлітків. Вакцинуватимуть підлітків віком від 12 до 18 років.

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