У Конґо виявили новий випадок лихоманки Ебола: що відомо

У лікарні в Бені від лихоманки Ебола померла дворічна дитина.
У Республіці Конґо в східному місті Бені підтвердили новий випадок лихоманки Ебола. Це сталося всього через п'ять місяців після завершення останнього в країні спалаху хвороби, який забрав життя шести людей.
Про це повідомляє ABC News.
Зазначається, що 6 жовтня у лікарні Буцілі в Бені померла дитина, якій ще не виповнилося трьох років. Її госпіталізували з низкою симптомів, пов'язаних із лихоманкою Ебола.
Результат аналізу на наявність вірусу виявився позитивним, заявили в п'ятницю, 8 жовтня, в Міністерстві охорони здоров'я країни і Національному інституті біомедичних досліджень.
У потенційній зоні ризику опинилося близько сотні людей, їх вже ідентифікували і помістили під нагляд.
Моріс Муцунга, який вижив після лихоманки Ебола, висловив надію на те, що досвід Конґо в боротьбі з цією хворобою допоможе швидко стримати її поширення.
"Коли починається епідемія, люди схильні ігнорувати, мінімізувати, сумніватися в її існуванні. І це те, що дорого нам обійшлся, - сказав Муцунга. - Люди вже достатньо поінформовані про Ебола, і ми віримо, що люди будуть працювати з групами реагування, щоб взяти епідемію під контроль".
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, район Буцілі був одним з епіцентрів спалаху лихоманки Ебола в 2018-2020 роках в східній частині Конґо, який вважається другим за кількістю смертей у світі (померло майже 2,3 тисячі хворих).
ВООЗ заявила, що співпрацює з місцевою владою в розслідуванні нового випадку Ебола, додавши, що спорадичні випадки захворювання після значного спалаху не є "незвичайними".
Загалом у Конґо було зареєстровано 12 спалахів Ебола, відколи вірус був вперше виявлений в охопленій конфліктом країні в 1976 році.
Як повідомлялося, у Кот-д'Івуарі вперше від 1994 року виявлений випадок хвороби, викликаної вірусом Ебола.