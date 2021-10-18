У популярній серед українських туристів країні скасували 7-денний карантин

Від тестування звільняються діти до 12 років.

Міністерство охорони здоров’я Тунісу послаблює обмеження для вакцинованих відпочивальників. Зокрема, скасовує 7-денний карантин для іноземних туристів, які подорожують чартерними або регулярними рейсами за лінією туроператора.

Про це пише Travel Weekly та офіс з туризму Тунісу.

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Відвідати республіку без карантину можна у разі пред'явлення ПЛР-тесту, зробленого менш ніж за 72 години до поїздки до Тунісу з QR-кодом, або сертифіката про вакцинацію.

"Пасажири-нерезиденти, які прибувають до Тунісу чартерними рейсами або регулярними рейсами (на блокових місцях) у рамках організованих поїздок (турпакет), звільняються від семиденного карантину, якщо пред'являють ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, під час реєстрації на рейс в аеропорту. Від тестування звільняються діти до 12 років", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, тест ПЛР не потрібно здавати щепленим туристам, які завершили вакцинацію не менше ніж за 14 днів до прибуття в Туніс і мають відповідний сертифікат.

Перед поїздкою мандрівники мають заповнити спеціальну декларацію здоров'я. В аеропорту після прибуття пасажирів очікують вибіркові експрес-тести на антиген. Якщо у туриста буде позитивний тест, то його відправлять на ізоляцію до спеціального центру.

Також усі мандрівники повинні мати при собі підтвердження бронювання та оплати організованого туру (ваучера), дотримуватися правил організованих груп з моменту прибуття до Тунісу. Йдеться про розміщення та пересування за межами туристичних об'єктів лише туристичним транспортом. Також від туристів вимагають суворого дотримання санітарних норм.

Нагадаємо, що Англія та Німечина змінили правила в'їзду для вакцинованих українців.

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