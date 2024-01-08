У РФ чергова "бавовна": що відомо

Навіть на своїй території росіяни вже не почуваються у безпеці.

У Нижньому Тагілі на залізничних коліях стався вибух. За попередньою версією, під цистерною спрацював вибуховий пристрій.

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

Як стало відомо російським джерелам, вибух на залізничних коліях у Нижньому Тагілі стався у районі станції Сан-Донато. Біля неї розташована нафтобаза.

"Поряд із місцем вибуху знайшли ще один вибуховий пристрій", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 3 січня 2024 року у Московській області Росії пролунали вибухи.

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