В РФ очередная "бавовна": что известно

Даже на своей территории россияне уже не чувствуют себя в безопасности.

В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях произошел взрыв. По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.

Как стало известно российским источникам, взрыв на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошел в районе станции Сан-Донато. Возле нее расположена нефтебаза.

"Наряду с местом взрыва обнаружили еще одно взрывное устройство", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 3 января 2024 года в Московской области России раздались взрывы.

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