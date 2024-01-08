В РФ очередная "бавовна": что известно

Даже на своей территории россияне уже не чувствуют себя в безопасности.
В Нижнем Тагиле на железнодорожных путях произошел взрыв. По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Baza.
Как стало известно российским источникам, взрыв на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле произошел в районе станции Сан-Донато. Возле нее расположена нефтебаза.
"Наряду с местом взрыва обнаружили еще одно взрывное устройство", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 3 января 2024 года в Московской области России раздались взрывы.
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