Через десять минут и без микроволновки: как быстро разморозить любое мясо

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни находился в ситуации, когда нужно быстро разморозить мясо из морозильной камеры, чтобы приготовить что-нибудь вкусное на ужин.

Большинство для этого прибегают к традиционным мерам: кладут мясо в кипяток или разогревают в микроволновке. Однако эти способы лучше не использовать, ведь вкусовые качества мяса теряются.

Вместо этого попробуйте другой метод, который займет всего 10 минут вашего времени. Мясо будет оставаться жестким, однако его можно будет порезать на куски и приготовить.

Для этого в достаточно глубочайшей емкости с водой растворите одну столовую ложку сахара. Ориентировочная температура жидкости – 40-45 градусов.

Тщательно размешайте воду, чтобы сахар полностью в ней растворился. А затем окуните кусок мяса в жидкость. При этом следует извлечь продукт из пакета.

Спустя десять минут смойте сладкую воду с сахаром и можете смело приступать к приготовлению.

Такой способ размораживания экономит ваше время (ведет всего 10 минут) и подходит для любого вида мяса. Он поможет продукту сохранить свою свежесть и текстуру, а еще вкус готового блюда станет гораздо ярче.

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