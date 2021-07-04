У РФ дитина загинула під купою піску для ремонту траси: що сталося

У РФ дитина загинула під купою піску для ремонту траси: що сталося

Хлопчика оперативно вилучили з-під завалу, однак врятувати його не вдалося.

У Росії загинув десятирічний хлопчик під купою піску.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Хлопчик разом з друзями грав на купі піску, який використовувався комерційною організацією для проведення дорожньо-будівельних робіт на автошляху. В результаті раптового обвалення верхньої частини купи дитини засипало піском.

"Хлопчика була оперативно вилучено з-під завалу, однак врятувати його не вдалося", — йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальну справу.

В рамках розслідування кримінальної справи проводяться необхідні слідчі дії, призначені судові експертизи, спрямовані на встановлення всіх обставин події.

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