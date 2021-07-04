У РФ дитина загинула під купою піску для ремонту траси: що сталося

Хлопчика оперативно вилучили з-під завалу, однак врятувати його не вдалося.
У Росії загинув десятирічний хлопчик під купою піску.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Хлопчик разом з друзями грав на купі піску, який використовувався комерційною організацією для проведення дорожньо-будівельних робіт на автошляху. В результаті раптового обвалення верхньої частини купи дитини засипало піском.
"Хлопчика була оперативно вилучено з-під завалу, однак врятувати його не вдалося", — йдеться в повідомленні.
За даним фактом порушено кримінальну справу.
В рамках розслідування кримінальної справи проводяться необхідні слідчі дії, призначені судові експертизи, спрямовані на встановлення всіх обставин події.
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