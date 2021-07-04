Ірина Федишин у мініспідниці похизувалася довгими ніжками

Артистка поділилася звабливим відео.
Українська співачка Ірина Федишин, яка активно готується до пишного весілля, похизувалася довгими ніжками.
На сторінці в Instagram артистка запостила відео на якому звабливо покрутилася на камеру. Виконавиця позувала у помаранчевому топі, джинсовій мініспідниці та на підборах. Зірка розповіла, що між зніманнями заїхала купити собі нову пару взуття.
Ролик Ірини прокоментувала відома українська акторка Ольга Сумська: "Найкрасивіші ніжки українського шоубізнесу!".
Також не втрималися від компліментів і шанувальники співачки. Вони зазначили, що Федишин має розкішний вигляд.
- Фігура – вогонь
- Ви просто богиня!
- Взуття дуже підкреслює ваші неймовірно красиві ніжки
Нагадаємо, нещодавно ще одна відома українська співачка Надя Дорофєєва у помаранчевому бікіні зачарувала фанів розкішною фігурою. Зірка поділилася відео, де млосно позувала у гамаку.