Ірина Федишин у мініспідниці похизувалася довгими ніжками

Артистка поділилася звабливим відео.

Українська співачка Ірина Федишин, яка активно готується до пишного весілля, похизувалася довгими ніжками.

На сторінці в Instagram артистка запостила відео на якому звабливо покрутилася на камеру. Виконавиця позувала у помаранчевому топі, джинсовій мініспідниці та на підборах. Зірка розповіла, що між зніманнями заїхала купити собі нову пару взуття.

Ролик Ірини прокоментувала відома українська акторка Ольга Сумська: "Найкрасивіші ніжки українського шоубізнесу!".

Також не втрималися від компліментів і шанувальники співачки. Вони зазначили, що Федишин має розкішний вигляд.

Фігура – вогонь

Ви просто богиня!

Взуття дуже підкреслює ваші неймовірно красиві ніжки

Нагадаємо, нещодавно ще одна відома українська співачка Надя Дорофєєва у помаранчевому бікіні зачарувала фанів розкішною фігурою. Зірка поділилася відео, де млосно позувала у гамаку.

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