Ирина Федишин в мини-юбке похвасталась длинными ножками

Артистка поделилась обольстительным видео.

Украинская певица Ирина Федишин, которая активно готовится к пышной свадьбе, похвасталась длинными ножками.

На странице в Instagram артистка запостила видео на котором соблазнительно покрутилась на камеру. Исполнительница позировала в оранжевом топе, джинсовой мини-юбке и на каблуках. Звезда рассказала, что между съемками заехала купить себе новую пару обуви.

Ролик Ирины прокомментировала известная украинская актриса Ольга Сумская: "Самые красивые ножки украинского шоу-бизнеса!".

Также не удержались от комплиментов и поклонники певицы. Они отметили, что Федишин роскошно виглядит.

Фигура — огонь

Вы просто богиня!

Обувь очень подчеркивает ваши невероятно красивые ножки

Напомним, недавно еще одна известная украинская певица Надя Дорофеева в оранжевом бикини очаровала фанов роскошной фигурой. Звезда поделилась видео, где томно позировала в гамаке.

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