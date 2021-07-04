Ирина Федишин в мини-юбке похвасталась длинными ножками

Артистка поделилась обольстительным видео.
Украинская певица Ирина Федишин, которая активно готовится к пышной свадьбе, похвасталась длинными ножками.
На странице в Instagram артистка запостила видео на котором соблазнительно покрутилась на камеру. Исполнительница позировала в оранжевом топе, джинсовой мини-юбке и на каблуках. Звезда рассказала, что между съемками заехала купить себе новую пару обуви.
Ролик Ирины прокомментировала известная украинская актриса Ольга Сумская: "Самые красивые ножки украинского шоу-бизнеса!".
Также не удержались от комплиментов и поклонники певицы. Они отметили, что Федишин роскошно виглядит.
- Фигура — огонь
- Вы просто богиня!
- Обувь очень подчеркивает ваши невероятно красивые ножки
Напомним, недавно еще одна известная украинская певица Надя Дорофеева в оранжевом бикини очаровала фанов роскошной фигурой. Звезда поделилась видео, где томно позировала в гамаке.