В РФ ребенок погиб под кучей песка для ремонта трассы: что произошло

Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось.
В России погиб десятилетний мальчик под кучей песка.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Мальчик вместе с друзьями играл на куче песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на автодороге. В результате внезапного обрушения верхней части груды ребенка засыпало песком.
"Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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