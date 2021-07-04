В РФ ребенок погиб под кучей песка для ремонта трассы: что произошло

В РФ ребенок погиб под кучей песка для ремонта трассы: что произошло

Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось.

В России погиб десятилетний мальчик под кучей песка.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Мальчик вместе с друзьями играл на куче песка, который использовался коммерческой организацией для проведения дорожно-строительных работ на автодороге. В результате внезапного обрушения верхней части груды ребенка засыпало песком.

"Мальчик был оперативно извлечен из-под завала, однако спасти его не удалось", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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