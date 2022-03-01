У російському Таганрозі підірвали військовий літак: по аеродрому випустили ракети

Очевидці зняли на відео та виклали в Інтернет ролики, на яких видно, як у районі аеродрому, на якому стоїть літальний об'єкт, щось горить.

У Таганрозі Ростовської області на аеродром впали дві ракети. Палає військовий літак ІЛ-76.

Про це користувачі повідомили у соціальних мережах.

Очевидці зняли на відео та виклали в Інтернет ролики, на яких видно, як у районі аеродрому, на якому стоїть літальний об'єкт, щось горить. Голос за кадром тим часом каже, що на аеродром впали ракети.

"Таганрог, Маріупольське шосе. Щойно раз****ли військовий аеропорт. *****ло прям добре", — казав чоловік за кадром.

На іншому ж ролику видно, як на аеродромі стоїть, ймовірно, військовий літак, з якого йде дим. Чи це ІЛ-76 — невідомо. Також поки що незрозуміло, хто випустив ракети.

Нагадаємо, що україців просять повідомляти про російську військову техніку у своїх містах та селах. Для цього Сухопутні війська Збройних сил України оприлюднили перелік розпізнавальних знаків ворога.