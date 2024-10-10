Удар по аеродрому "Ханська" в Адигеї: що відомо про наслідки

Ворожий об'єкт на території РФ потрапив під удар влучних безпілотників.
Склад ПММ на аеродромі "Ханська" вночі був атакований українськими БПЛА. Судячи з білого густого диму, можливо, також був атакований склад БК.
Про це пише "Око Гора".
"410 км від ЛБС", – зазначається у повідомленні.
Внаслідок атаки оголошена евакуація. За словами місцевої влади, жертв та постраждалих від удару дронів немає, а займання нині гасять.
Нагадаємо, продовжується детонація боєприпасів та режим надзвичайної ситуації біля міста Карачів Брянськоі області. Це перша самостійна операція Сил безпілотних систем ЗСУ.
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