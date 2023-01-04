"Вільно летіла за вітром": у Росії ухвалили рішення та ліквідували силами ППО повітряну кульку

Після знищення "особливо небезпечного об'єкта" місцева влада Ростовської області закликала жителів "зберігати спокій".

У РФ, Ростовській області, доблесна російська ППО завдала удару по повітряній кульці.

Про це пише СтратКом ЗСУ із посиланням на повідомлення губернатора Ростовської області Василя Голубєва. Заяву поширили також росЗМІ.

Доки у Ростові квітне "бавовна", місцева влада всерйоз сповіщає, що ППО вдалося ліквідувати повітряну кульку.

Про подію сповістив першим саме Голубєв. Він побідкався, що "об'єкт вільно летів".

"Наполегливо прошу всіх дотримуватись спокою. Для забезпечення безпеки задіяні всі сили та засоби. Небо прикрите засобами протиповітряної оборони", - заспокоїв чиновник.

Тепер повітряні кульки не становлять для росіян жодної загрози. У коментарях громадяни питали Голубєва, чи не смішно йому від таких "офіційних заяв". Однак губернатор не відповів. Тож, залишається гадати, навмисно Голубєв повідомив про інцидент, щоби виправдати "пильністю" дорогий холостий постріл ППО, чи він і направду не дуже розумний.

Додамо, що на фронті в Україні загорівся табір мобілізованих росіян із Томської області, постраждалих начебто немає.

А 4 грудня стався "приліт" по будівлі так званої "військової комендатури" російських окупантів у Висилівці.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.