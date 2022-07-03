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Військовий експерт прокоментував заворушення в Узбекистані

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Військовий експерт прокоментував заворушення в Узбекистані

Фото: facebook.com/ACMilan

В автономній республіці Каракалпакстан, що в Узбекистані, почались масові заворушення.

Це сталось через те, що президент Узбекистану хоче провести конституційну реформу, яка обмежить суверенітет цієї республіки. 

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. 

"В Узбекистані почалися заворушення через Каракалпакію. Це автономна область, яка за взаємною домовленістю увійшла до складу Узбекистану 1993 року. У 2013 році закінчив діяти договір про те, що Каракалпакія входить до складу Узбекистану. І президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв намагається провести конституційну реформу, в якій хочуть ущемити права Каракалпакії і включити її до складу Узбекистану. Тобто прибрати її автономію, а це зазіхає на її суверенітет. Це другий такий виступ масовий. Вперше це було ще за президента Узбекистану Карімова у 2005 році. Тоді вони відстояли свою суверенність. Подивимося, чим закінчитись зараз", - пояснив Жданов. 

Нагадаємо, Узбекистан не визнає незалежність так званих "Луганської та Донецької народних республік", проте продовжить співпрацювати з Росією.

Як повідомлялось, масштабні протести ось уже другу добу тривають в автономній республіці Каракалпакстан, що входить до складу Узбекистану. На вулиці вийшли тисячі жителів міста Нукуса.

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