Жданов про удари у Бєлгороді: чим поцілили і навіщо

Жданов про удари у Бєлгороді: чим поцілили і навіщо

У місті ніч минула неспокійно.

У російському Бєлгороді у ніч проти 3 липня, коли пролунали вибухи, працював комплекс "Панцир-С1".

Військовий експерт Олег Жданов розповів про цю установку та відповів на питання, що саме збивали російські ППО.

"Судячи з фотографій, які вони опублікували, працював комплекс "Панцир-С1". Перший ступінь ракети зачепився за будинок. Судячи з фото, вони збивали безпілотник "Рейс"", - зазначив Жданов.

Ту-143 "Рейс" - радянський розвідувальний безпілотний літальний апарат (БПЛА).

"Він нібито завдавав ракетно-бомбових ударів. За заявою, майже півміста знесли цим безпілотником: 11 багатоповерхівок постраждало, 39 приватних будинків, є четверо загиблих та поранені. Але вони забули, що безпілотник Ту-143 розвідувальний і не може нести на собі ракетно-бомбове навантаження. Те, що вони його збили в небі, це може бути не фейк, також, можливо, були удари, завдані ними ж. Але уявіть, що безпілотник із території України, подолавши всі ППО, долетів до Бєлгорода. І лише місцева військова система ППО, яка чомусь стоїть розгорнута у мирному місті, але успішно збиває цей безпілотник", - сказав експерт.

На його погляд, російська влада підтягує пригоду у Бєлгороді до того, щоб оголосити загальну мобілізацію.

"Але минуло вже понад 6 годин, а поки що немає ні підвищення ступеня терористичної загрози, ні оголошення військового стану у Бєлгороді. Поки що виходить, що РФ сама тероризує своїх громадян, доводячи до паніки", - сказав Жданов.

Нагадаємо, у ніч проти 3 липня мешканці Бєлгорода, розташованого за 40 кілометрів від кордону з Україною, повідомили про кілька нічних вибухів.

Губернатор міста В’ячеслав Гладков повідомив, що на даний момент відомо про чотирьох постраждалих, дві особи доставлені до лікарні: чоловік та дитина 10 років. Двох людей оглянуто на місці. Наразі є інформація про трьох загиблих.

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