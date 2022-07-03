У російському Бєлгороді пролунали вибухи: над містом видно клуби диму (відео)

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: над містом видно клуби диму (відео)

У ніч проти 3 липня у російському місті поблизу кордону з Україною під час вибухів загорівся один із будинків.

Мешканці російського міста Бєлгорода, розташованого за 40 кілометрів від кордону з Україною, повідомляють про кілька нічних вибухів.

Відповідне відео публікують російські Telegram-канали.

З посиланням на місцевого губернатора, повідомляють, що вибухи були, ймовірно, наслідком роботи російської ППО.

Вибухи були такої сили, що у деяких будинках повилітали шибки з вікон.

Окрім того, в одному з приватних будинків на вулиці Маяковського почалася пожежа. На даний момент повідомляють про трьох постраждалих, яких доставлено до лікарні.

Також про серію вибухів повідомляють мешканці російського міста Курська. За попередніми даними, там також працює ППО.

Нагадаємо, російські окупанти 2 липня бомбардували покинутий острів Зміїний та завдали ракетний удар по базі відпочинку в Одеській області.

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