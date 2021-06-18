Втрата нюху під час Covid-19 вказує на руйнівні наслідки для мозку

Дослідження британських медиків виявило негативний вплив коронавірусу на мозкову тканину.

Доктор медицини Скот Готліб, який працює в компанії Pfizer, що є виробником вакцин проти Covid-19, заявив про потенційну небезпеку коронавірусу для тканин мозку. Як повідомляє американський телеканал CNBC, медик при цьому посилається на нове дослідження, проведене у Великій Британії.

За словами Скота Готліба, візуалізація мозку до і після коронавірусної інфекції, проведена дослідниками, показала певну втрату мозкової тканини, яка може мати довгострокові наслідки. Таке руйнування мозкової тканини, зокрема, пояснює, чому пацієнти з Covid втрачають нюх.

″Зменшення кількості тканини сталося в областях мозку, які розташовані поблизу місць, відповідальних за запах. Це свідчить про те, що втрата запаху - це лише ефект більш первинного процесу”, - вважає медик.

При цьому Готліб зауважив, що симптоми цього процесу, як-от втрата нюху, можуть минути, але тканина більше ніколи не відновиться, якщо вона справді була знищена в результаті дії вірусу.

Нагадаємо, що майже у кожної третьої людини, що здолала коронавірус, спостерігається аномальне випадіння волосся. Такі дані американського дослідження.

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