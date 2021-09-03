Молдовський лоукостер запускає перельоти з Києва до Москви

Регулярні рейси стануть можливими від 1 листопада.

Молдовський лоукостер Flyone відкрив продаж авіаквитків на рейси між Києвом і Москвою з короткими пересадками в Кишиневі.

Про це повідомляє видання avianews.

Компанія запускає регулярні рейси рейси Київ-Кишинів від 1 листопада. Літаки курсуватимуть чотири рази на тиждень: у понеділок, середу, п'ятницю і неділю. Новий маршрут стикується з рейсами Flyone з Кишинева до московського Внуково. Шлях з годинною пересадкою в Кишиневі займає 3 год. 50 хв. з Києва в Москву і 3 год. 40 хв - з Москви до Києва.

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Flyone продає квитки на маршрут Київ-Москва за ціною від 141 євро, на маршрут Москва-Київ - від 98 євро. Найдешевший тариф Standard включає перевезення тільки ручної поклажі, але за 20 євро з собою в салон можна взяти ще невелику валізу вагою до 10 кг.

Раніше перельоти між українськими і російськими містами з пересадкою у Мінську ропонувала білоруська авіакомпанія Бєлавіа. Утім, їй заборонено літати до ЄС і України. До слова, компанія подовжила термін призупинення польотів. Літаки не літатимуть щонайменше до 30 вересня. До слова, заборона попередньо діяла від 26 травня до 25 серпня.

Слід зауважити, що від 2015 року пряме авіасполучення між Україною і Росією припинено, а у2020-му - припинилося залізничне сполучення.

Як повідомлялося, Німецький лоукостер Eurowings заходить до України: від 1 вересня 2021 року виконуються польоти за маршрутом Дюссельдорф – Київ. Авіакомпанія виконуватиме рейси за напрямком Дюссельдорф - Київ - Дюссельдорф тричі на тиждень: по понеділках, середах та п'ятницях. Німецький лоукостер здійснює польоти на сучасних літаках Airbus A319.

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