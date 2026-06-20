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Індійський аскет Даулат Гірі Джі Махарадж уже п’ять років поспіль перебуває у вертикальному положенні, оскільки дав обітницю не сідати й не лягати протягом 12 років.

Про це пише Oddity Central.

Світлини його сильно набряклих і змінених ніг стали доказом того, наскільки серйозні наслідки для здоров’я може мати така практика.

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Даулат Гірі Джі Махарадж належить до релігійної течії Харешварі, відомої як «Стоячі баби». Представники цієї секти добровільно відмовляються від звичного способу життя та дають обітницю залишатися у вертикальному положенні як форму духовного випробування і покаяння.

Вважається, що така практика має допомогти очистити душу та наблизити аскетів до богині Шиви. Щоб витримати багаторічне стояння, ченці використовують спеціальні пристосування — мотузки, гойдалки та підтримувальні ремені, які допомагають утримувати тіло у вертикальному положенні навіть тоді, коли ноги вже не здатні повноцінно виконувати свою функцію.

На фото та відео Даулата Гірі Джі Махараджа можна побачити, коли він відпочиває на підвісній конструкції. Його ноги мають сильні набряки та темний колір, що стало наслідком багаторічної відсутності нормального руху. Постійне стояння, зокрема навіть під час сну, негативно вплинуло на кровообіг і загальний стан його здоров’я.

Деякі люди побоюються, що через такі наслідки аскету може знадобитися ампутація ніг ще до завершення його 12-річної обітниці.

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Даулата доглядають волонтери з місцевого храму, де він виконує свою духовну практику. Вони регулярно наносять спеціальні мазі на його деформовані ноги, однак це лише частково допомагає полегшити наслідки.

Залишається невідомим, як саме аскет дає раду повсякденним фізіологічним потребам. Деякі припускають, що він може використовувати дорослі підгузки, однак на окремих відео видно, що чоловік все ще здатний пересуватися. Це може означати, що він може самостійно дістатися туалету.

Медики попереджають, що тривале стояння без руху може бути небезпечним для організму. Через постійне навантаження на ноги підвищується венозний тиск, спершу виникають набряки та біль, але згодом це може призвести до серйозніших ускладнень, зокрема тромбозу глибоких вен.

«Коли людина довго стоїть на місці, вени в ногах змушені боротися з силою тяжіння, щоб направити кров до серця, але відсутність насосної дії литкових м’язів призводить до застою крові в нижніх кінцівках», — пояснив один із медичних експертів.

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Історія Даулата Гірі Джі Махараджа нагадала про іншого відомого індійського аскета — Амара Бхараті, який від 1973 року тримає праву руку піднятою над головою як частину своєї духовної обітниці.

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