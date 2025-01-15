Чоловік став мільярдером і роздав гроші мешканцям рідного села

Також 427-й найбагатший чоловік у світі ощасливив їх подарунками.

Китайський мільярдер Річард Лю Цяньдун зворушив жителів свого рідного села, роздавши по 10 000 юанів (1400 доларів США) готівкою кожному, хто старше 60 років.

Про це пише SCMP.

Щорічна практика Лю в селі Гуанмін, Суцянь, провінція Цзянсу, відбувається напередодні Нового року за місячним календарем.

Мільярдер каже, що він безмежно вдячний своїм односельцям, які пожертвували для нього 500 юанів (70 доларів США) і 76 яєць, коли він поїхав до Пекіна навчатися в університеті на початку 1990-х років.

50-річний Лю є засновником і головою правління JD.com, провідного сайту електронної комерції в країні.

Згідно з рейтингом Hurun Global Rich List, опублікованим у квітні минулого року, статки Лю складають 49,5 мільярда юанів (6,8 мільярда доларів США), що ставить його на 427-е місце у списку світових магнатів.

Його тур із роздавання подарунків розпочався ще 2016 року, коли він відвідав село зі своєю дружиною Чжан Цзетянь.

Окрім 10 000 юанів кожному літньому селянину, Лю також надіслав подарунки, зокрема їжу, одяг і побутову техніку, на загальну суму в тисячі юанів, кожній родині.

71-річний житель села, ім'я якого не розголошується, сказав, що навіть якщо Лю не даруватиме їм подарунки в майбутньому, він все одно вдячний.

"Він не зобов'язаний це робити. Його гроші також зароблені важкою працею", - сказав чоловік. "У селі дуже багато сімей. Він зробив великий внесок у розвиток села. Ми не забудемо його в наступному десятилітті".

Лю провів усе своє життя в початковій і середній школі в сільській місцевості. До навчання в престижному Китайському університеті Ренмін 1992 року він майже не виїжджав з села. Його сім'я була настільки бідною, що йому довелося частково покладатися на односельців, щоб оплатити своє навчання в університеті.

"Допомога моїх односельців стала для мене відправною точкою, з якої я зробив крок назустріч світу", - згадував одного разу Лю.

Ця історія отримала переважно позитивний відгук у соціальних мережах, хоча дехто запідозрив, що його подарунок був рекламним трюком: "Він хороший підприємець із совістю", "У будь-якому випадку, він надав реальну допомогу людям літнього віку. Це переконливіше за будь-які слова".

Нагадаємо, француженка розлучилася з багатієм і закохалася в Бреда Пітта. Дизайнерка віддала "актору" 830 000 євро, бо вважала, що у них кохання на відстані.

Читайте також: