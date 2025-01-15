Мужчина стал миллиардером и раздал деньги жителям родного села

Также 427-й самый богатый мужчина в мире осчастливил их подарками.

Китайский миллиардер Ричард Лю Цяньдун взбудоражил жителей своего родного села, раздав по 10 000 юаней (1400 долларов США) наличными каждому, кто старше 60 лет.

Об этом пишет SCMP.

Ежегодная практика Лю в селе Гуанмин, Суцянь, провинция Цзянсу, проходит в канун Нового года по лунному календарю.

Миллиардер говорит, что он безгранично благодарен своим односельчанам, пожертвовавшим для него 500 юаней (70 долларов США) и 76 яиц, когда он уехал в Пекин учиться в университете в начале 1990-х годов.

50-летний Лю является основателем и председателем правления JD.com, ведущим сайтом электронной коммерции в стране.

Согласно рейтингу Hurun Global Rich List, опубликованному в апреле в прошлом году, состояние Лю составляет 49,5 миллиарда юаней (6,8 миллиарда долларов США), что ставит его на 427-е место в списке мировых магнатов.

Его тур по раздаче подарков начался еще в 2016 году, когда он посетил село со своей женой Чжан Цзетянь.

Кроме 10 000 юаней каждому пожилому селянину, Лю также отправил подарки, в частности еду, одежду и бытовую технику, на общую сумму в тысячи юаней каждой семье.

71-летний житель села, имя которого не разглашается, сказал, что даже если Лю не будет дарить им подарки в будущем, он все равно признателен.

"Он не обязан это делать. Его деньги также заработаны тяжелым трудом", — сказал мужчина. "В селе очень много семей. Он внес большой вклад в развитие села. Мы не забудем его в следующем десятилетии".

Лю провел свою жизнь в начальной и средней школе в сельской местности. До учебы в престижном Китайском университете Ренмин в 1992 году он почти не уезжал из села. Его семья была настолько бедна, что ему пришлось частично полагаться на односельчан, чтобы оплатить свое обучение в университете.

"Помощь моих односельчан стала для меня отправной точкой, с которой я шагнул навстречу миру", — вспоминал однажды Лю.

Эта история получила преимущественно положительный отзыв в социальных сетях, хотя некоторые заподозрили, что его подарок был рекламным трюком: "Он хороший предприниматель с совестью", "В любом случае, он оказал реальную помощь людям пожилого возраста. Это более убедительно за любые слова".

Напомним, француженка развелась с богачом и влюбилась в Брэда Питта. Дизайнер отдала "актеру" 830 000 евро, потому что считала, что у них любовь на расстоянии.

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