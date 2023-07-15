Курча-мутант з чотирма лапами спантеличило фермера: яке воно має вигляд (фото)

Ця особливість не заважає птаху рухатися.
У Туреччині на фермі народилося особливе курча – тварина має другу пару лапок.
Про це пише dailystar.co.uk.
Фермер Сервет Басаран, якому належить дивний маленький птах, каже, що він живе цілком нормальним життям, а усі чотири лапи здорові.
Здається, що курча стоїть на двох основних лапах, а дві інші трохи піднесені вище.
"З таким ми зіткнулися вперше, але проблем із його розвитком немає. Це щось природне, дане Богом. Жодних проблем немає, лапи розвиваються нормально. Він продовжує своє звичайне життя і не має жодних проблем", - прокоментував чоловік.
Поки що невідомо, чи буде Сервет тримати курча як домашнього вихованця на своїй фермі в районі Хаймана в Анкарі чи птаха спіткає та ж доля, що і його приятелів.
Також Басарану цікаво, чи передасть курча свою деформацію будь-якому потомству, якщо йому буде дозволено розмножуватися в майбутньому.
Нагадаємо, у Непалі мавпа розпивала алкоголь з людьми. П'яна тварина напала на 4000 осіб за три місяці.
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