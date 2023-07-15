Курча-мутант з чотирма лапами спантеличило фермера: яке воно має вигляд (фото)

У Туреччині на фермі народилося особливе курча – тварина має другу пару лапок.

Про це пише dailystar.co.uk.

Фермер Сервет Басаран, якому належить дивний маленький птах, каже, що він живе цілком нормальним життям, а усі чотири лапи здорові.

Здається, що курча стоїть на двох основних лапах, а дві інші трохи піднесені вище.

Курча з чотирма лапами / Фото: Newsflash

"З таким ми зіткнулися вперше, але проблем із його розвитком немає. Це щось природне, дане Богом. Жодних проблем немає, лапи розвиваються нормально. Він продовжує своє звичайне життя і не має жодних проблем", - прокоментував чоловік.

Курча-мутант / Фото: Newsflash

Поки що невідомо, чи буде Сервет тримати курча як домашнього вихованця на своїй фермі в районі Хаймана в Анкарі чи птаха спіткає та ж доля, що і його приятелів.

У Туреччині народилося курча з чотирма лапами / Фото: Newsflash

Також Басарану цікаво, чи передасть курча свою деформацію будь-якому потомству, якщо йому буде дозволено розмножуватися в майбутньому.

Нагадаємо, у Непалі мавпа розпивала алкоголь з людьми. П'яна тварина напала на 4000 осіб за три місяці.

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