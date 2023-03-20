Можна посадити вже у березні: квіти, які квітнуть ціле літо

Які квіти посадити в березні, щоб квітнули все літо аж до заморозків — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хоча в березні погода ще не радує весняним теплом, але це не привід сидіти без діла. Зараз якраз час, щоб сіяти рослини на клумбі і в саду. Які квіти посадити в перший місяць весни, щоб квітнули все літо?

Вербена

Біла вербена / Фото: pixabay.com

Ця рослина невибаглива і відрізняється яскравими квітами, а ще вона квітне з весни і до самих заморозків. Насіння вербени можна висівати вже у березні. Через 15 днів появляться перші паростки, а висаджувати квітку у ґрунт можна буде в травні. Враховуйте під час висаджування, що ця рослина любить простір, тому між саджанцями повинна бути відстань у 25-30 см.

Аліссум однорічний

Аліссум однорічний / Фото: pixabay.com

Чаасто саме цією квіткою прикрашають клумби для безперервного квітіння. Адже вона завжди покриває землю красивим і яскравим килимом. Аліссум відрізняється медовим ароматом і ніжними квітами. На розсаду квітку варто починати сіяти вже наприкінці березня-початку квітня. Через 10-12 днів побачите перші паростки. А в кінці травня їх можна буде сміливо пересаджувати у відкритий ґрунт.

Флокси однорічні

Флокси однорічні / Фото: pixabay.com

В березні ці квіти варто висіяти на розсаду. Квіти люблять світло, тому горщики варто поставити на підвіконня з сонячної сторони. Через 5-8 днів вже з'являються перші паростки, але в ґрунт їх можна буде висадити в квітні-травні, коли земля достатньо прогріється. Квітнути флокси починають в червні і закінчують з першими заморозками.

Клеома

Клеома / Фото: pixabay.com

З червня і до заморозків ця рослина буде радувати яскравими квітами. Також вона дуже ароматна, а на розсаду її потрібно висівати вже наприкінці березня. В середині травня квітку можна буде перенести у відкритий ґрунт. Але варто звернути увагу, що клеомі необхідний простір, тому між паростками повинна бути відстань не менше 50 см.

Левинний зів (ротики)

Левинний зів (ротики) / Фото: commons.wikimedia.org

Зазвичай його висівають вже прямо у відкритий ґрунт, коли той вже прогріється. Але, щоб отримати розсаду раніше, можна висіяти рослину в березні у горщики. Насіння варто перемішати з піском, потім присипати землею і полити водою. Через 10 днів побачите перші паростки. Через півтора-два місяці можете сміливо пересаджувати левинний зів на клумбу. Квітнути він буде від червня до листопада.

Лаванда

Лаванда / Фото: pixabay.com

В перший місяць весни також можна висіяти лаванду. Через два тижні з'являться перші паростки. В ґрунт рослину краще пересаджувати, коли весняні заморозки повністю пройдуть. Лаванда полюбляє тепло і сонце, а своїм ароматом здатна відлякувати мух, комарів, різних шкідників та міль. Часто її висаджують перед вікнами спальні чи вітальні. Квітнути лаванда буде до кінця жовтня.

Петунія

Петунія / Фото: pixabay.com

Зазвичай цю квітку висаджують у горщиках і прикрашають нею тераси. Але в саду вона буде також виглядати гармонійно. Насіння висівати потрібно поверхнево, через тиждень-два з'являться перші листочки. Після того, як відступлять заморозки, петунію можна буде пересадити у відкритий ґрунт. Не забувайте про відстань в 30-35 см. Квітнути вона буде до кінця осені.

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