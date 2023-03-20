Можно посадить уже в марте: цветы, цветущие целое лето

Хотя в марте погода еще не радует весенним теплом, но это не повод сидеть без дела. Сейчас как раз время, чтобы сеять растения на клумбе и в саду. Какие цветы посадить в первый месяц весны, чтобы процветали все лето?

Вербена

Белая вербена / Фото: pixabay.com

Это растение неприхотливое и отличается яркими цветами, а еще оно цветет с весны и до самых заморозков. Семена вербены можно высевать уже в марте. Через 15 дней появятся первые побеги, а высаживать цветок в почву можно будет в мае. Учитывайте при высадке, что это растение любит пространство, поэтому между саженцами должно быть расстояние в 25-30 см.

Алиссум однолетний

Алиссум однолетний / Фото: pixabay.com

Чаасто именно этим цветком украшают клумбы для непрерывного цветения. Она ведь всегда покрывает землю красивым и ярким ковром. Алисум отличается медовым ароматом и нежными цветами. На рассаду цветок следует начинать сеять уже в конце марта-начале апреля. Через 10-12 дней увидите первые ростки. А в конце мая их можно будет смело пересаживать в открытую почву.

Флоксы однолетние

Флоксы однолетние / Фото: pixabay.com

В марте эти цветы следует высеять на рассаду. Цветы любят свет, поэтому горшки следует поставить на подоконник с солнечной стороны. Через 5-8 дней уже появляются первые ростки, но в почву их можно будет высадить в апреле-мае, когда земля достаточно прогреется. Цветут флоксы начинают в июне и заканчивают с первыми заморозками.

Клеома

Клеома / Фото: pixabay.com

С июня и до заморозков это растение будет радовать яркими цветами. Также она очень ароматная, а на рассаду ее следует высевать уже в конце марта. В середине мая цветок можно будет перенести в открытый грунт. Но стоит обратить внимание, что клеоме необходимо пространство, поэтому между ростками должно быть расстояние не менее 50 см.

Львинный зев

Львинный зев / Фото: commons.wikimedia.org

Обычно его высевают прямо в открытый грунт, когда тот уже прогреется. Но чтобы получить рассаду раньше, можно высеять растение в марте в горшки. Семена следует перемешать с песком, затем присыпать землей и полить водой. Через 10 дней увидите первые ростки. Через полтора-два месяца можете смело пересаживать львинный зев на клумбу. Цветет он будет с июня по ноябрь.

Лаванда

Лаванда / Фото: pixabay.com

В первый месяц весны можно высеять лаванду. Через две недели появятся первые побеги. В почву растение лучше пересаживать, когда весенние заморозки полностью пройдут. Лаванда любит тепло и солнце, а своим ароматом способна отпугивать мух, комаров, разных вредителей и моль. Часто ее высаживают перед окнами спальни или гостиной. Цветет лаванда будет до конца октября.

Петуния

Петуния / Фото: pixabay.com

Обычно этот цветок высаживают в горшках и украшают им террасы. Но в саду она будет также смотреться гармонично. Семена высевать нужно поверхностно, через неделю-две появятся первые листики. После того как отступят заморозки, петунию можно будет пересадить в открытый грунт. Не забывайте о расстоянии в 30-35 см. Цветет она будет до конца осени.

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