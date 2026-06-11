"Найскладніша порода": кінологиня шокувала правдою про невеликих популярних собак

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Невеликі собаки часто мають важчий характер, ніж великі породи. Вони можуть випробовувати наші нерви на міцність, погано поводитися і з лінню виконувати команди. Кінологиня розповіла, яка порода собак є найскладнішою у вихованні.

Про це кінологиня Марина Бойко розповіла у TikTok.

З якою породою собак найважче працювати кінологам

Кінологиня Марина Бойко поділилася, що за свій досвід роботи їй було найважче працювати з німецьким ягдтер’єром. Це невелика порода собак, яку вивели спеціально для полювання. Їх вивели у Німеччині в 1930–1940-х роках.

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Творці хотіли вивести універсальну породу собаки, який міг би працювати на землі, в норах і у воді, а також був невибагливим у догляді та харчуванні. Ягдтер’єри відрізняються вкрай розвиненим мисливським інстинктом і злістю до звіра.

Найчастіше таких собак заводять для полювання на зайців, кабанів та пернату дичину. Також німецькі ягдтер’єри можуть бути сторожовими собаками.

«Найскладніша порода собак, з якою мені доводилося працювати, — це ягдтер’єр. І справа тут не лише в тому, що це собака з дуже сильними інстинктами, собака, якому важко концентруватись на людині», — ділиться кінологиня.

Фахівчиня додала, що головна складність полягає в тому, що люди, коли обирають собі таку породу, найчастіше орієнтуються на приємну зовнішність собаки, його невеликий розмір і не очікують того, що це дуже серйозна порода.

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Кінологиня закликала людей завжди враховувати особливості породи собаки перед тим, як його заводити.

Німецький ягдтер’єр: що це за порода

Німецькі ягдтер’єри потребують постійної активності та полювання на дичину, тож така порода не підходить для квартири. Якщо не дотримуватися правил утримання такої собаки, він може почати дерти котів, душити курей та ставати агресивнішим.

Цій породі потрібні регулярні прогулянки та можливість полювати, адже це закладено в її інстинктах.

У холці висота собаки не перевищує 30–40 сантиметрів. Стандартна вага — 7–12 кілограмів. Унікальною рисою породи є співвідношення обхвату грудей до зросту — він має бути на 10–12 см більшим, що гарантує маневровість у норі та витривалість. Це компактний собака з невеликими та високо посадженими вухами.

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Ягдтер’єри — дуже віддані своїм господарям. Вони самі обирають улюбленого господаря серед родини. До незнайомих людей ця порода може бути агресивною.

Фото: Wikipedia

Фото: Wikipedia

Мисливці називають ягдтер’єра «динамітом у малому форматі». Це безстрашні, самостійні та вперті собаки з сильним темпераментом, які потребують суворого виховання та поваги.

Порода вирізняється міцним імунітетом.

Як правильно виховувати собаку — актуальні поради:

Нагадаємо, проблема, коли собака наполегливо тягне за повідець, знайома багатьом власникам і часто викликає дискомфорт. За словами зоопсихолога та кінолога Віталія Новика, традиційні гаджети типу електронних нашийників не допоможуть, якщо тварина ігнорує вимогу зупинитися чи інші команди.

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Головна причина такої поведінки полягає в тому, що пес не сприймає господаря як лідера через відсутність чітких зауважень та невідпрацьовані реакції на зовнішні подразники.

Щоб стати авторитетом для собаки, вибудовувати відносини «старшого у зграї» та встановлювати кордони потрібно ще вдома. Кінолог радить навчити улюбленця розуміти слово «ні» у моменти, коли він нав’язливо вимагає уваги чи порушує особистий простір.

А розлади харчової поведінки (РХП) у собак призводять до проблем із травленням, коливань ваги та погіршення здоров’я. Кінологиня Марина Бойко назвала чотири головні кроки для профілактики таких порушень. По-перше, годувати дорослого собаку слід завжди після прогулянки, щоб уникнути завороту шлунка та дозволити тварині витратити енергію.

По-друге, здорового дорослого пса потрібно годувати двічі на день відповідно до його віку й розміру. Слід уникати частих підгодовувань. По-третє, обов’язково слід контролювати калорійність смаколиків. Четвертим і найважливішим кроком є дотримання режиму харчування: миску з їжею давайте собаці лише на 10–20 хвилин, а потім прибирайте.

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