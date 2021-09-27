У Південній Кореї хочуть заборонити їсти собак

Традиційна для корейців практика споживання м'яса собак може відійти у минуле.

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав заборонити вживати в їжу м’ясо собак.

Про це інформує The Guardian.

За його словами, традиційна для корейців практика, є міжнародною ганьбою.

"Чи не пришов час розумно розглянути питання щодо заборони споживання м’яса собак?" — запитав він прем'єр-міністра Кім Бу Кюма.

Собачатина вже давно є частиною південнокорейської кухні: близько 1 мільйон собак вживають в їжу щорічно. Проте останнім часом споживання скоротилося, оскільки все більше людей сприймають собак як домашніх улюбленців, а не як худобу.

Ця практика є табуйованою серед молодого покоління. Тиск з боку активістів за права тварин щодо введення заборони на вживання собачатини щороку збільшується.

Проте у Південній Кореї досі діють ферми, де розводять деякі породи собак для вживання у їжу. Наразі в країні діє закон про захист тварин. Однак він забороняє жорстокий забій собак і кішок, але не забороняє саме споживання.

Нагадаємо, що у Південній Кореї відбулося змагання серед людей, які нічого не роблять.

Новини України: поблизу Києва жінка квартиру перетворила на в'язницю для собак і котів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання