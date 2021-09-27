В Южной Корее хотят запретить есть собак

В Южной Корее хотят запретить есть собак

Традиционная для корейцев практика потребления мяса собак может отойти в прошлое.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал запретить употреблять в пищу мясо собак.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, традиционная для корейцев практика, является международным позором.

"Не пришло ли время разумно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак?" — спросил он премьер-министра Ким Бу Кюма.

Собачатина уже давно является частью южнокорейской кухни: около 1 млн собак употребляют в пищу ежегодно. Однако в последнее время потребление сократилось, поскольку все больше людей воспринимают собак в качестве домашних любимцев, а не как скот.

Эта практика табуированной среди молодого поколения. Давление со стороны активистов за права животных относительно введения запрета на употребление собачатины ежегодно увеличивается.

Однако в Южной Корее до сих пор действуют фермы, где разводят некоторые породы собак для употребления в пищу. Сейчас в стране действует закон о защите животных. Однако он запрещает жестокий убой собак и кошек, но не запрещает само потребление.

Напомним, что в Южной Корее состоялось соревнование среди людей, которые ничего не делают.

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