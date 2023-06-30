1 липня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 1 липня, в православному календарі день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. Леонтій жив у I столітті та відомий своїм військовим служінням. Інформація про нього заснована на реліквіях та переказах християнської традиції, і, на жаль, деталі його життя не завжди точно передаються.

За легендою, Леонтій народився у невідомому місці та займав високе посадове положення у Римській імперії. Він служив у війську як воєначальник і володів великим авторитетом серед солдатів. Однак, Леонтій був не тільки сильним та хоробрим воїном, але й глибоко віруючою християнською особистістю.

Походження Леонтія не засвідчене історичними джерелами, але, згідно з переказами, він був конвертований до християнства після того, як почув від Христових апостолів. Він прийняв хрищення та послідовно присвятив своє життя Христу.

Відомо, що за часів імператора Нерона, християнство стало об'єктом переслідувань, і Леонтій, як відданий християнин, відмовився відбити свою віру і поклонитися імператорові. За ним тоді послали воїнів Іпатія та Феодула, які також прийняли християнство і були вбиті за це разом з Леонтієм.

Прикмети 1 липня

Народні прикмети 1 липня / Фото: Pexels

Високо в небі літають ворони — буде погана погода.

Вранці туман — чекайте на спекотній день.

Якщо незаміжня дівчина вмиється ранковою росою, скоро зустріне свою долю.

Що завтра не можна робити

Енергетика цього дня зовсім не сприймає алкоголю, тому варто відмовитися від його вживання. Уникайте сварок та конфліктів, краще спілкуватися з людьми на позитиві. Якщо вам приснився радісний сон, нікому про нього не розказуйте, тому що він не збудиться.

Що можна робити завтра

В цю дату селяни виходили в ліс та на луг, щоб зібрати цілющі трави. Не зайвим буде зібрати за святковим столом всіх своїх родичів. Віряни обов'язково моляться мученику Леонтію, щоб він допоміг у справах та подарував міцне здоров'я.

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